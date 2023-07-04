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Adana'da tabancayla rastgele açılan ateş sonucu 11 yaşındaki çocuk öldü

AA

Adana'da tabancayla rastgele açılan ateş sonucu 11 yaşındaki çocuk öldü

ADANA (AA) - Adana'nın Karataş ilçesinde, tabancayla rastgele ateş edilmesi sonucu yaralanan 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

İddiaya göre, 11 yaşındaki Aydın Kılınç, 29 Haziran'da ailesiyle sahil kenarında vakit geçirdiği sırada boynuna isabet eden kurşunla ağır yaralandı.

Karataş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kılınç, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Emniyet ekipleri, tabancayla çevreye rastgele ateş ettiği belirlenen H.Ş'yi (44) gözaltına aldı.

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