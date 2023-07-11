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        Adana'da uyuşturucu operasyonunda 21 şüpheli yakalandı

        AA txt
        Giriş: 11.07.2023 - 13:52
        Adana'da uyuşturucu operasyonunda 21 şüpheli yakalandı

        ADANA (AA) - Adana'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yüreğir, Ceyhan, İmamoğlu, Karataş ve Karaisalı ilçelerinde uyuşturucu şüphelilerini yakalamaya yönelik operasyon düzenledi.

        Zanlıların adres ve araçlarında 1 kilo 8 gram esrar, 320 gram sentetik uyuşturucu, 69 kök kenevir, 20 uyuşturucu hap, 1'i kurusıkı 2 tabanca, ruhsatsız tüfek ve hassas terazi ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan 21 zanlı, jandarmaya götürüldü.

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