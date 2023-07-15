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        Adana'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 3 kişi yaralandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2023 - 00:01
        Adana'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 3 kişi yaralandı

        ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

        Bayram D. Yönetimindeki 01 AJU 877 plakalı otomobil, Saimbeyli Caddesi'nde Hakan K. (45) yönetimindeki 01 D 3045 plakalı otomobil ile çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle sürücü Hakan K. araçta bulunan Halil K. (9) ve İsmail K. (9) yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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