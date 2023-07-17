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        Adana'da küçük alanlarda üretim yapan çiftçilere makine desteği

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2023 - 11:45
        Adana'da küçük alanlarda üretim yapan çiftçilere makine desteği

        ADANA (AA) - Adana'da Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi (KDAKP), kapsamında küçük alanlarda üretim yapan çiftçilere motorlu çapa, yem kırma ve yem karma makinesi dağıtıldı.

        Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, KDAKP kapmasında Tufanbeyli, Saimbeyli, Feke, Kozan, Pozantı, Karaisalı ve Aladağ ilçelerinde çiftçilere yüzde 70 hibe ile makine desteğinde bulunuldu.

        Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, müdürlükte düzenlenen dağıtımı töreninde, projenin rakımı yüksek kırsal ilçelerde uygulandığını belirtti.

        Projede 144 motorlu çapa, 56 yem kırma ve 16 yem karma makinesi dağıtıldığını ifade eden Tekin, kırsal dezavantajlı alanları avantajlı hale çevirmek için çalışmalarının devam edeceğini ifade etti.

        Üretici Salih Ataşoğlu motorlu çapa makinesini bahçesinde kullanacağını belirtti.

        Nejla Ganici de hurma bahçesinde kullanacağı motorlu çapa makinesinin işlerini daha da kolaylaştıracağını kaydetti.

        Programda ilgili teknik servis personeli, dağıtılan alet ve ekipmanların kullanımları hakkında üreticilere uygulamalı eğitim de verdi. ​​​​​​​

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