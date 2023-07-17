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        GÜNCELLEME - Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2023 - 14:44
        GÜNCELLEME - Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        ADANA (AA) - Adana'nın Karaisalı ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Kelebek Mahallesi kırsalında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine alana, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.

        Ekipler yangına 2 helikopter, 20 arazöz, 5 su tankı, 3 iş makinesi ve çok sayıda personelle müdahale etti.

        Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

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