Yukatel Adana Demirspor-CFR Cluj
ADANA (AA) - Yukatel Adana Demirspor'un Romanya'nın CFR Cluj takımıyla sahasında oynayacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Yeni Adana
Hakemler: Nathan Verboomen, Mathias Hillaert, Ruben Wyns (Belçika)
Yukatel Adana Demirspor: Karacic, Svensson, Gravillon, Semih Güler, Rodrigues, Stambouli, Emre Akbaba, Yusuf Sarı, Belhanda, Akintola, Cherif Ndiaye,
CFR Cluj: Sava, Camora, Ajeti, Muhar, Kresic, Mogolar, Krasniki, Avunou, Cvek, Yeboah, Birligea