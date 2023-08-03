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        Yukatel Adana Demirspor-CFR Cluj

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 19:56
        Yukatel Adana Demirspor-CFR Cluj

        ADANA (AA) - Yukatel Adana Demirspor'un Romanya'nın CFR Cluj takımıyla sahasında oynayacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

        Stat: Yeni Adana

        Hakemler: Nathan Verboomen, Mathias Hillaert, Ruben Wyns (Belçika)

        Yukatel Adana Demirspor: Karacic, Svensson, Gravillon, Semih Güler, Rodrigues, Stambouli, Emre Akbaba, Yusuf Sarı, Belhanda, Akintola, Cherif Ndiaye,

        ​​​​​​​CFR Cluj: ﻿Sava, Camora, Ajeti, Muhar, Kresic, Mogolar, Krasniki, Avunou, Cvek, Yeboah, Birligea

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