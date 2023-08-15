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        Adana'da denize giren 2 kişi boğuldu

        Adana'nın Karataş ilçesinde balık tutmak için denize giren 2 kişi boğuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 11:58
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        Adana'da denize giren 2 kişi boğuldu
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        ADANA (AA) - Adana'nın Karataş ilçesinde balık tutmak için denize giren 2 kişi boğuldu.

        Alınan bilgiye göre, Ramazan Balyoz (30) ve Necati Kışoğlu (68), balık tutmak için Tabaklar Mahallesi yakınındaki sahilden denize girdi.

        Bir süre sonra iki kişi suda sürüklenerek gözden kayboldu.

        Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, denizde yaptıkları aramada Balyoz ve Kışoğlu'nun cansız bedenini buldu.

        İki kişinin cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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