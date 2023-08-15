Kızıldağ Yaylası Köylerarası Futbol Turnuvası'nda finalistler belli oldu
ADANA (AA) - Bu yıl 11. kez düzenlenen Kızıldağ Yaylası Köylerarası Futbol Turnuvası finalinde Bolatoğlu Kargo Bakiler Yeniköyspor ile Döşekevi Kuşçusofuluspor karşılaşacak.
Karaisalı Kaymakamlığı, Büyükşehir Belediyesi ve Karaisalı Belediyesi tarafından organize edilen turnuvada 2 yarı final maçı tamamlandı.
Yarı finalin ilk maçında Bolatoğlu Kargo Bakiler Yeniköyspor, rakibi Adar Sigorta Yağıbasanspor'u 2-1 yenerek adını finale yazdırdı.
Diğer yarı final maçında ise Döşekevi Kuşçusofuluspor, rakibi Turgay Işık Sürücü Kursu Eğlencebirliği'ni 5-1'le geçti.
Bolatoğlu Kargo Bakiler Yeniköyspor ile Döşekevi Kuşçusofuluspor, final maçında 20 Ağustos Pazar saat 16.00'da Kızıldağ Yaylası Aytaç Durak Spor Tesisleri'nde karşı karşıya gelecek.