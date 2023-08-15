Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Spor Futbol Tarihi transfer gerçekleşti: Neymar resmen Al Hilal'de! - Futbol Haberleri

        Kızıldağ Yaylası Köylerarası Futbol Turnuvası'nda finalistler belli oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 19:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kızıldağ Yaylası Köylerarası Futbol Turnuvası'nda finalistler belli oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        ADANA (AA) - Bu yıl 11. kez düzenlenen Kızıldağ Yaylası Köylerarası Futbol Turnuvası finalinde Bolatoğlu Kargo Bakiler Yeniköyspor ile Döşekevi Kuşçusofuluspor karşılaşacak.

        Karaisalı Kaymakamlığı, Büyükşehir Belediyesi ve Karaisalı Belediyesi tarafından organize edilen turnuvada 2 yarı final maçı tamamlandı.

        Yarı finalin ilk maçında Bolatoğlu Kargo Bakiler Yeniköyspor, rakibi Adar Sigorta Yağıbasanspor'u 2-1 yenerek adını finale yazdırdı.

        Diğer yarı final maçında ise Döşekevi Kuşçusofuluspor, rakibi Turgay Işık Sürücü Kursu Eğlencebirliği'ni 5-1'le geçti.

        Bolatoğlu Kargo Bakiler Yeniköyspor ile Döşekevi Kuşçusofuluspor, final maçında 20 Ağustos Pazar saat 16.00'da Kızıldağ Yaylası Aytaç Durak Spor Tesisleri'nde karşı karşıya gelecek.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de sıcak hava etkisini sürdürüyor
        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de sıcak hava etkisini sürdürüyor
        Yangın çıkan daire, kullanılamaz hale geldi
        Yangın çıkan daire, kullanılamaz hale geldi
        Adana'da sahte botoks ilacı sattığı öne sürülen şüpheli yakalandı
        Adana'da sahte botoks ilacı sattığı öne sürülen şüpheli yakalandı
        Adana Ticaret Borsası
        Adana Ticaret Borsası
        Yüreğir Belediyesi Haydaroğlu Mahallesi'nde kütüphane açıyor
        Yüreğir Belediyesi Haydaroğlu Mahallesi'nde kütüphane açıyor
        Motosiklet kazasında ölen fenomenin nişanlısından buketli paylaşım
        Motosiklet kazasında ölen fenomenin nişanlısından buketli paylaşım