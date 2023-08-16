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        GÜNCELLEME - Adana'da 4,5 büyüklüğünde deprem

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 17:52
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        GÜNCELLEME - Adana'da 4,5 büyüklüğünde deprem
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        ADANA (AA) - Adana'nın Aladağ ilçesinde saat 17.36'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adana'nın Aladağ ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Depremin 7,3 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

        Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik, AA muhabirine, geçmiş olsun dileklerini ileterek, şöyle konuştu:

        "Şu an olumsuz bir durum yok. Tüm muhtarlarımızla görüşmeye çalışıyorum. Şu ana kadar bize yansıyan herhangi olumsuz bir şey yok. Ekiplerimizin arazi taraması devam ediyor."

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

        "Deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

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