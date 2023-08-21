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        Karaisalı'da yapılan futbol turnuvası sona erdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 14:18
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        Karaisalı'da yapılan futbol turnuvası sona erdi
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        ADANA (AA) - Adana'nın Karaisalı ilçesinde bu yıl 11. kez düzenlenen Kızıldağ Yaylası Köylerarası Futbol Turnuvası'nı Döşekevi Kuşçusofuluspor kazandı.

        Büyükşehir Belediyesi, Karaisalı Kaymakamlığı ve Karaisalı Belediyesince, Kızıldağ Yaylası Aytaç Durak Spor Tesisleri'nde organize edilen turnuvanın finalinde, Döşekevi Kuşçusofuluspor ile Bolatoğlu Kargo Bakiler Yeniköyspor karşılaştı.

        Rakibini 1-0 yenen Döşekevi Kuşçusofuluspor, şampiyon oldu.

        Maçın ardından oyuncular, sevinçlerini tribündeki taraftarlarla paylaştı.

        Futbolculara kupa ve madalyalarını Karaisalı Kaymakamı Mert Kumcu, Belediye Başkanı Saadettin Aslan ile Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı İrfan Irmak verdi.

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