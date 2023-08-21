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        Tufanbeyli'de doğal gaz kullanımı için çalışmalar başladı

        Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde, doğal gaz kullanımı için altyapı çalışmalarına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 15:41
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        Tufanbeyli'de doğal gaz kullanımı için çalışmalar başladı
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        ADANA (AA) - Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde, doğal gaz kullanımı için altyapı çalışmalarına başlandı.

        İlçeye doğal gaz getirilmesi projesi kapsamında Cumhuriyet Mahallesi Kızıltepe Caddesi'nde ilk kazma vuruldu.

        Çalışmayı inceleyen Belediye Başkanı Remzi Ergü, kazı süreci için gerekli önlemleri aldıklarını belirterek, "İnşallah çalışmaların tamamlanmasıyla ilçemizde doğal gazı kullanmaya başlayacağız. Projemizin ilçemize ve halkımıza hayırlı olmasını dilerim." dedi.

        Ergü, merkez mahallelerdeki çalışmanın planlı şekilde ilçe geneline yayılacağını söyledi.

        Aksa Çukurova Doğalgaz Adana Bölge Müdürü Halit Demir de ilk etapta 290 binaya doğal gaz ulaştırılacağını kaydetti.

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