Adana'da çiftçilere ekipman desteği yapıldı

ADANA (AA) - Adana'da Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi kapsamında üreticilere ekipman desteğinde bulunuldu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında müdürlük binasında dağıtım töreni gerçekleştirildi.

Törende, Tufanbeyli, Saimbeyli, Feke, Kozan, Pozantı, Karaisalı ve Aladağ ilçelerinde, küçük alanlarda bitkisel üretimle ekonomik değer ortaya çıkarmaya çalışan üreticilere ceviz soyma, meyve sıkma, salça yapma makinesi ile motorlu tırpan makinesi dağıtımı yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, etkinlikteki konuşmasında projenin rakımı yüksek kırsal ilçelerde uygulandığını belirterek, çiftçilerin ihtiyaç duyduğu alet, ekipman veya yatırım projelerini desteklediklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından proje kapsamında 20 üreticiye motorlu tırpan, 4 üreticiye salça yapma makinesi, 6 üreticiye ceviz soyma makinesi, 3 üreticiye de meyve sıkma makinesi verildi.​​​​​​​

Öte yandan, Kozan'da da İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce yüzde 70 hibeyle 20 tonluk hayvan içme suyu tankları da yetiştiricilere dağıtıldı.​​​​​​​