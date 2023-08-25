GÜNCELLEME - Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Giriş: 25.08.2023 - 11:27 Güncelleme: 25.08.2023 - 11:27
ADANA (AA) - Adana'nın Feke ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Koçyazı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 5 helikopter, 2 uçak ve 20 arazöz ile çok sayıda ekip sevk edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.