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        Sanatçı Mustafa Yıldızdoğan Adana'da konser verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2023 - 02:27 Güncelleme: 27.08.2023 - 02:27
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        Sanatçı Mustafa Yıldızdoğan Adana'da konser verdi
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        ADANA (AA) - Sanatçı Mustafa Yıldızdoğan Adana'nın Karaisalı ilçesinde gerçekleştirilen "538. Geleneksel Kızıldağ Karakucak Güreşleri" kapsamında sahneye çıktı.

        Karaisalı Belediyesi tarafından, Kızıldağ Yaylası Lahanalık mevkisinde düzenlenen konsedre, Mustafa Yıldızdoğan sevilen şarkılarını seslendirdi.

        Konser için alanı dolduran müzikseverler de Yıldızdoğan'a parçalarını söylerken eşlik etti.

        Sanatçılar Ömer Bulut ve Şimal Saraç'ın da sahne aldığı etkinliğe, Karaisalı Kaymakamı Mert Kumcu, Karaisalı Belediye Başkanı Saadettin Aslan, kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

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