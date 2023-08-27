Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da kestiği ağacın altında kalan kişi yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2023 - 19:25 Güncelleme: 27.08.2023 - 19:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da kestiği ağacın altında kalan kişi yaşamını yitirdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        ADANA (AA) - Adana'nın Saimbeyli ilçesinde kestiği ağacın altında kalan kişi, hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Eyüplü Mahallesi Maden mevkisinde ağaç kesim sahasında çalışan Zafer Umut (57), keserken devrilen ağacın altında kaldı.

        Vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Umut'un hayatını kaybettiği belirlendi.

        Umut'un cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bakan Şimşek: Denetimlerde yapay zekâ devreye alınıyor"
        Bakan Şimşek: Denetimlerde yapay zekâ devreye alınıyor"
        Sabancı çiftinin sağlık durumu hakkında yeni açıklama
        Sabancı çiftinin sağlık durumu hakkında yeni açıklama
        Çocuklar otoparkı birbirine kattı iddiası!
        Çocuklar otoparkı birbirine kattı iddiası!
        Gözler yağışlı havalarda! Marmara için umutlandıran tahmin
        Gözler yağışlı havalarda! Marmara için umutlandıran tahmin
        Bir cani katliamı daha!
        Bir cani katliamı daha!
        Prigojin'in ölümü doğrulandı
        Prigojin'in ölümü doğrulandı
        Salih Özcan'da 'alternatif' rötarı
        Salih Özcan'da 'alternatif' rötarı
        Trump sabıka fotoğrafından sonra milyonlarca dolar topladı
        Trump sabıka fotoğrafından sonra milyonlarca dolar topladı
        "Haberim yok"
        "Haberim yok"
        Arda Güler mucizesi!
        Arda Güler mucizesi!
        Ticaret Bakanlığı'ndan gizli fiyat artışı yapan firmalara uyarı
        Ticaret Bakanlığı'ndan gizli fiyat artışı yapan firmalara uyarı
        Gemide gizemli kayıp olayı!
        Gemide gizemli kayıp olayı!
        Dünya devlerinin CEO'ları Hint kökenli
        Dünya devlerinin CEO'ları Hint kökenli
        Okullar açılıyor! Yaz tatili dönüşü hastalıklar artıyor
        Okullar açılıyor! Yaz tatili dönüşü hastalıklar artıyor
        Ayrılık rüzgarları!
        Ayrılık rüzgarları!
        Korhan Berzeg'in daha önce iki kez kaybolduğu öğrenildi
        Korhan Berzeg'in daha önce iki kez kaybolduğu öğrenildi
        Beşiktaş'tan Djimsiti hamlesi!
        Beşiktaş'tan Djimsiti hamlesi!
        Bir Zonguldak gitti
        Bir Zonguldak gitti
        "Pişman değilim"
        "Pişman değilim"
        Krunic'te sıcak gelişme!
        Krunic'te sıcak gelişme!

        Benzer Haberler

        Adana'da tarihi köprüye sprey boyayla yazı yazılmasına vatandaşlardan tepki
        Adana'da tarihi köprüye sprey boyayla yazı yazılmasına vatandaşlardan tepki
        Kazada ölen anne, kızı ve ikiz kardeşi toprağa verildi
        Kazada ölen anne, kızı ve ikiz kardeşi toprağa verildi
        Çukurova Belediyesi Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanları, Avrupa hedefine o...
        Çukurova Belediyesi Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanları, Avrupa hedefine o...
        16 asırlık Taşköprü'nün 'sprey boya' çilesi bitmiyor
        16 asırlık Taşköprü'nün 'sprey boya' çilesi bitmiyor
        Sanatçı Mustafa Yıldızdoğan Adana'da konser verdi
        Sanatçı Mustafa Yıldızdoğan Adana'da konser verdi
        Edis, Ceza ve Güneş, Fanta Fest'in Adana durağında sahne aldı
        Edis, Ceza ve Güneş, Fanta Fest'in Adana durağında sahne aldı