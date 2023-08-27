Adana'da kestiği ağacın altında kalan kişi yaşamını yitirdi
ADANA (AA) - Adana'nın Saimbeyli ilçesinde kestiği ağacın altında kalan kişi, hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Eyüplü Mahallesi Maden mevkisinde ağaç kesim sahasında çalışan Zafer Umut (57), keserken devrilen ağacın altında kaldı.
Vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Umut'un hayatını kaybettiği belirlendi.
Umut'un cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.