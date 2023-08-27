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        Adana'da düzenlenen 538. Kızıldağ Karakucak Güreşleri sona erdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2023 - 20:50 Güncelleme: 27.08.2023 - 20:50
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        Adana'da düzenlenen 538. Kızıldağ Karakucak Güreşleri sona erdi
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        ADANA (AA) - Adana'nın Karaisalı ilçesinde gerçekleştirilen 538. Geleneksel Kızıldağ Karakucak Güreşleri'nde Ali Böncüoğlu, başpehlivanlığı kazandı.

        Karaisalı Belediyesi tarafından, Kızıldağ Yaylası Lahanalık mevkisinde düzenlenen güreşler tamamlandı. Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen 700 sporcu büyükler, yıldızlar ve minikler kategorilerinde kol bağladı.

        Başpehlivanlık finalinde rakibi Enes Bandırmayı’yı yenen Ali Böncüoğlu, başpehlivan oldu. Böncüoğlu, aynı zamanda 20 bin lira para ödülü elde etti.

        Müsabakaların ardından toplam 150 bin liralık para ödülü, güreşçilere protokol üyeleri tarafından verildi.

        MHP Genel Başkan Başdanışmanı Hüseyin Sözlü’nün isteği üzerine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gelecek yıl 539'uncusu düzenlenecek festivalin güreş ağası oldu.

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