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        Adana'da yüzerek girdiği şelalenin kayalık kısmında mahsur kalan vatandaş kurtarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 18:42 Güncelleme: 02.09.2023 - 18:58
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        Adana'da yüzerek girdiği şelalenin kayalık kısmında mahsur kalan vatandaş kurtarıldı
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        ADANA (AA) - Adana'nın Karaisalı ilçesinde, yüzerek girdiği Körkün Şelalesi'nin kayalık tarafında mahsur kalan vatandaşı itfaiyeciler kurtardı.

        Alınan bilgiye göre, yüzmek için girdiği Körkün Şelalesi'nde bir süre sonra kayalık alanda mahsur kalan bir kişi, çevredekilerden yardım istedi.

        İhbar üzerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri, kayalıkta mahsur kalan vatandaşı sedyeyle bulunduğu yerden kurtardı.

        Vatandaş, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere ambulansla Karaisalı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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