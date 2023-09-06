TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı Sunay Karamık'tan Adana'nın 7 ilçesine ziyaret TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık, Seyhan, Kozan, İmamoğlu, Saimbeyli, Aladağ, Feke ve Tufanbeyli ilçelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Karamık, Seyhan'daki programları kapsamında Adana Valisi Yavuz Selim Köşger'i ziyaret etti.

İmamoğlu'ndaki ziyaretlerinin ardından Kozan'da vatandaşlarla görüşen Karamık, Halk Eğitimi Merkezi'ndeki usta öğreticilerle buluştu.

AK Parti'li Karamık, programının devamında baba ocağı Aladağ'da bir araya geldiği hemşehrileriyle sıkma yaptı.

Saimbeyli Kaymakamlığına ziyarette bulunan Karamık, sonrasında Feke ilçesinde partililer ve vatandaşlarla görüştü.

Karamık, esnaf ziyareti gerçekleştirdiği Tufanbeyli ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Fasulye Festivali'ne ve üreticilerin hasadına katıldı.

Ziyaret ettiği ilçelerde vatandaş, esnaf ve üreticilerin taleplerini dinleyen AK Parti'li Karamık, yapılan çalışmaları anlattı.

Karamık, Adana'da AK Parti milletvekilleri ve teşkilatlar arasındaki uyumun önemine vurgu yaparak, "Düzenli olarak bir araya gelerek Adana’mızı daha ileriye taşımanın planları üzerinde çalışıyoruz. Aldığımız ortak kararla Adana’nın ilçelerini ayrı ayrı masaya yatırıp daha geniş kapsamlı bir çalışma yürüteceğiz." ifadelerini kullandı.

Adana'nın kuzey ilçelerinde gençlik merkezleri yapılmasının takipçisi olacaklarını belirten Karamık, hemşehrilerini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne davet etti.