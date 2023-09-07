Adana'da iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.
Giriş: 07.09.2023 - 23:10 Güncelleme: 07.09.2023 - 23:10
Kayarcık Mahallesi'nde iki motosikletin çarpıştığını görenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Yaralılar D.B, C.K. ve Ahmet Alperen Önal önce Tufanbeyli Devlet Hastanesi'ne ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne götürüldü.
Ahmet Alperen Önal, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Yaralıların hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.