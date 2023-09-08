Adana'da yer fıstığı hasadı sürüyor

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ​​​​​​​Türkiye'nin yer fıstığı üretiminin yarısının karşılandığı ilde, ova kesimlerinde birinci ürün olarak ekimi yapılan fıstığın hasadı sürüyor.

İl Müdürü Muhammet Ali Tekin, Adana'nın yer fıstığı üretiminde Türkiye'de ilk sırada yer aldığını belirtti.

Kentte hasadın devam ettiğini aktaran Tekin, "Bu yıl 250 bin dekar alanda ekimi yapılan yer fıstığından 106 bin ton üretim bekliyoruz. Üretilen fıstıklarımız genelde iç piyasada tüketiliyor. Zaman zaman ihracata da konu oluyor. Fiyat olarak 60-70 lira bandında satılıyor. Yer fıstığı üretiminin tercih edilmesinin sebebi diğer ürünlere göre getirisinin daha yüksek olması. Üreticilerimiz verimden ve fiyattan memnun." ifadesini kullandı.

Karataş ilçesi Aydınlar Mahallesi'nde çiftçilik yapan Süleyman Gül de 62 dekarda yer fıstığı üretimi gerçekleştirdiğini ve fiyattan memnun olduğunu kaydetti.​​​​​​​