Adana'da seradan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı yakalandı
Adana'nın Karataş ilçesinde muz serasından hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 3 şüpheli gözaltına alındı.
Giriş: 08.09.2023 - 18:28 Güncelleme: 08.09.2023 - 18:32
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gölyaka Mahallesi'ndeki seradan 20 soğutma motoru çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Seradaki 1 işçinin motorları 2 kişiye sattığını belirleyen ekipler, 3 zanlıyı gözaltına aldı.
Bulunan malzemeler sahibine teslim edildi.