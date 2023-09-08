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        Adana'da seradan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı yakalandı

        Adana'nın Karataş ilçesinde muz serasından hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 18:28 Güncelleme: 08.09.2023 - 18:32
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        Adana'da seradan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı yakalandı
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        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gölyaka Mahallesi'ndeki seradan 20 soğutma motoru çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Seradaki 1 işçinin motorları 2 kişiye sattığını belirleyen ekipler, 3 zanlıyı gözaltına aldı.

        Bulunan malzemeler sahibine teslim edildi.

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