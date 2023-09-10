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        Adana'da bariyerlere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde, otomobilin bariyerlere çarpması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2023 - 02:34 Güncelleme: 10.09.2023 - 02:34
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        Adana'da bariyerlere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
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        Alınan bilgiye göre, A.T. idaresindeki otomobil, Kozan-Feke kara yolunda kontrolden çıkınca bariyerlere çarptı.

        Kazada, sürücü A.T. ile aynı araçtaki H.A. ve B.A.K. yaralandı.

        H.A. ve B.A.K. kendi imkanlarıyla otomobilden hafif yaralı olarak çıktı.

        Araçta sıkışan A.T. ise itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkartıldı.

        Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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