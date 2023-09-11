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        Adana'da çıkan anız yangını söndürüldü

        Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 21:01 Güncelleme: 11.09.2023 - 21:05
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        Adana'da çıkan anız yangını söndürüldü
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        Yeni Cami Mahallesi Mamıkli mevkisinde hasadı yapılmış buğday tarlalarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, çevredeki tarlalara da sıçradı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını vatandaşların da yardımıyla söndürdü.

        Yangında hasat yapılmış 200 dönüm alan zarar gördü.

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