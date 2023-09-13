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        Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Adana'nın Feke ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 08:35 Güncelleme: 13.09.2023 - 08:39
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        Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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        Konakkuran Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye 2 uçak, 2 helikopter, 2 su tankeri ve 6 arazöz ile 40 personel sevk edildi.

        Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına aldı.

        Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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