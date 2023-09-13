Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Adana'nın Feke ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Giriş: 13.09.2023 - 08:35 Güncelleme: 13.09.2023 - 08:39
Konakkuran Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 2 uçak, 2 helikopter, 2 su tankeri ve 6 arazöz ile 40 personel sevk edildi.
Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına aldı.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.