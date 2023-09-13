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        Tufanbeyli'de aday öğretmenler için uyum eğitimi başladı

        Tufanbeyli'de 2023-2024 eğitim öğretim yılında göreve başlayan aday öğretmenler için uyum eğitimi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 12:09 Güncelleme: 13.09.2023 - 12:16
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        Tufanbeyli'de aday öğretmenler için uyum eğitimi başladı
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        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Enerjisa Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen eğitime 76 öğretmen katıldı.

        Öğretmenlere eğitimde, sınıf yönetimi, öğretim teknikleri ve yöntemleri konularında bilgi verildi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Selim Yaşar Kalkan da etkinliğin açılışında aday öğretmenlere ilçenin, okulların, velilerin genel durumları hakkında bilgilendirme yaptı.

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