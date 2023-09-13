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        Adana'da dere yatağına devrilen araçtaki 4 kişi yaralandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde dere yatağına devrilen pikaptaki 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 22:21 Güncelleme: 13.09.2023 - 22:35
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        Adana'da dere yatağına devrilen araçtaki 4 kişi yaralandı
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        Kozan Feke kara yolu Tersakan mevkisinde Özdilek Durmaz (53) yönetimindeki 01 AIG 920 plakalı pikap, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda dere yatağına devrildi.

        Kazada sürücü Durmaz, araçta bulunan Mehmet (77) ve İbrahim Durmaz (64) ile Seçkin Altıoğlu (61) yaralandı.

        Yaralılar, ambulansla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Öte yandan araçtakilerin Adana'dan Tufanbeyli ilçesine taziye için gittikleri, kazanın dönüş yolunda olduğu öğrenildi.

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