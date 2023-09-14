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        Adana'da okul yöneticileri şehit ailesini ziyaret etti

        Adana'nın Aladağ ilçesinde yatılı bölge okuluna adı verilen şehit polis memuru Adem Oğuz'un ailesi, okul yöneticileri ve öğretmenleri tarafından ziyaret edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 22:41 Güncelleme: 14.09.2023 - 22:56
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        Adana'da okul yöneticileri şehit ailesini ziyaret etti
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        Şehit Adem Oğuz Yatılı Bölge Ortaokulu Müdürü Seyfi Güngör ve öğretmenler, Kıcak Mahallesi'nde ikamet eden şehit polis memuru Adem Oğuz'un anne ve babasını ziyaret etti.

        Şehidin babası Ali Oğuz (75), Şehit Polis Adem Oğuz'un çocukluk ve öğrencilik hayatındaki hatıralarını anlatırken duygusal anlar yaşadı.

        Ziyaret sonrası şehit polis memuru Adem Oğuz'un kabri başında dua edildi.

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