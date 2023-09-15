Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Aladağ'da yaşlı ve bakıma muhtaç çifte öğretmen ve öğrencilerden ziyaret

        Adana'nın Aladağ ilçesinde yaşlı ve bakıma muhtaç çift, Aladağ Sinanpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından ziyaret edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 18:42 Güncelleme: 15.09.2023 - 18:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aladağ'da yaşlı ve bakıma muhtaç çifte öğretmen ve öğrencilerden ziyaret
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'nın Aladağ ilçesinde yaşlı ve bakıma muhtaç çift, Aladağ Sinanpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından ziyaret edildi.

        Sinanpaşa Mahallesi'nde ikamet eden Durmuş (78) ve Firdevs Atmaca (70) çiftine, öğretmenler ve öğrenciler, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Gazi Yılancıoğlu'nun talimatıyla sosyal sorumluluk projesi kapsamında ziyaret gerçekleştirdi.

        Çift, kendilerine yapılan ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

        Öğrenciler de böyle bir projede yer almaktan memnuniyet duyduklarını kaydetti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Malatya'da 9 bina aynı anda yıkıldı
        Malatya'da 9 bina aynı anda yıkıldı
        "Yeni bir dönemi hep birlikte açacağız"
        "Yeni bir dönemi hep birlikte açacağız"
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Kuzey Kore lideri Rusya'da uçak fabrikasını ziyaret etti
        Kuzey Kore lideri Rusya'da uçak fabrikasını ziyaret etti
        O an kamerada! Teröristin çantasındaki bomba AVM'de böyle patladı!
        O an kamerada! Teröristin çantasındaki bomba AVM'de böyle patladı!
        Türkiye-AB ilişkilerinde dönüm noktaları
        Türkiye-AB ilişkilerinde dönüm noktaları
        2.8 milyon dolarlık anlaşma!
        2.8 milyon dolarlık anlaşma!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ek ders ve burs müjdesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ek ders ve burs müjdesi
        CHP'de iki isim adaylığını ilan etti
        CHP'de iki isim adaylığını ilan etti
        Eşini öldürüp dereye atan kadının cezası belli oldu!
        Eşini öldürüp dereye atan kadının cezası belli oldu!
        Madeleine McCann soruşturmasına kötü haber
        Madeleine McCann soruşturmasına kötü haber
        Devlet hastanesinde sahte hemşire!
        Devlet hastanesinde sahte hemşire!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Eris varyantı Türkiye'de
        Eris varyantı Türkiye'de
        Aldatma iddiasına yanıt
        Aldatma iddiasına yanıt
        Dev hedef: 15'te 15!
        Dev hedef: 15'te 15!
        Kötü alışkanlıklarının kurbanı oldu
        Kötü alışkanlıklarının kurbanı oldu
        Süper Lig'in en pahalı 11'i
        Süper Lig'in en pahalı 11'i
        Otomotivde 2 yıllık 'filo' dönemi
        Otomotivde 2 yıllık 'filo' dönemi
        Konut satış rakamları açıklandı
        Konut satış rakamları açıklandı

        Benzer Haberler

        Aladağ'da taşımalı eğitim servisleri denetlendi
        Aladağ'da taşımalı eğitim servisleri denetlendi
        Adana'da hastane önünde bir sürücünün "yol verme" nedeniyle bıçaklandığı ka...
        Adana'da hastane önünde bir sürücünün "yol verme" nedeniyle bıçaklandığı ka...
        Kardeşinin cenazesini almaya gitti, `yol vermeme´ tartışmasında bıçaklandı
        Kardeşinin cenazesini almaya gitti, `yol vermeme´ tartışmasında bıçaklandı
        Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        Motosikletle tehlikeli yolculuk; üzerine uzandı
        Motosikletle tehlikeli yolculuk; üzerine uzandı
        Adana'da terör örgütü PKK/YPG sanığına 15 yıla kadar hapis istemi
        Adana'da terör örgütü PKK/YPG sanığına 15 yıla kadar hapis istemi