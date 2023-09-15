Aladağ'da yaşlı ve bakıma muhtaç çifte öğretmen ve öğrencilerden ziyaret Adana'nın Aladağ ilçesinde yaşlı ve bakıma muhtaç çift, Aladağ Sinanpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından ziyaret edildi.

Adana'nın Aladağ ilçesinde yaşlı ve bakıma muhtaç çift, Aladağ Sinanpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından ziyaret edildi.

Sinanpaşa Mahallesi'nde ikamet eden Durmuş (78) ve Firdevs Atmaca (70) çiftine, öğretmenler ve öğrenciler, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Gazi Yılancıoğlu'nun talimatıyla sosyal sorumluluk projesi kapsamında ziyaret gerçekleştirdi.

Çift, kendilerine yapılan ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Öğrenciler de böyle bir projede yer almaktan memnuniyet duyduklarını kaydetti.