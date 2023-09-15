Aladağ'da taşımalı eğitim servisleri denetlendi

Adana'nın Aladağ ilçesinde, polisler ekiplerince taşımalı eğitim servislerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Trafik ekipleri, denetimlerde şoför ve öğrencilere servis araçlarında uyulması gereken kurallarla ilgili bilgi verdi, broşür dağıttı.

Aladağ İmam Hatip Ortaokulu taşımalı eğitimden sorumlu müdür yardımcısı Bayram Topak, AA muhabirine, denetimlerden memnun olduklarını belirterek, "Bu denetimler hem öğrencilerimizin hem de şoförlerin can güvenlikleri açısından önemli. Bu denetimler aylık olarak rutin şekilde devam ediyor. Sorumluluklarını yerine getiren Emniyet Teşkilatına teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.