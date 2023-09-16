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        Adana'da gölete giren çocuk boğuldu

        Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde sulama göletine giren çocuk boğuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 18:48 Güncelleme: 16.09.2023 - 18:53
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        Adana'da gölete giren çocuk boğuldu
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        Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde sulama göletine giren çocuk boğuldu.

        Çatalçam Mahallesi'nde arkadaşıyla gölete giren 13 yaşındaki Ömer Bektaş suda kayboldu.

        İhbar üzerine gölete gelen jandarma ekipleri ile çevredekiler kıyıda arama çalışması gerçekleştirdi.

        Kozan İlçe Jandarma Komutanlığından olay yerine gelen dalgıçlar suda arama çalışması yaptı.

        Bektaş'ın cesedini bulan dalgılar sudan çıkardı.

        Cenaze otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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