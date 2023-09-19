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        Adana'da görevi başında rahatsızlanan polis memuru yaşamını yitirdi

        Adana'da görevi başında rahatsızlanan polis memuru Osman Akıncı hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 13:38 Güncelleme: 19.09.2023 - 13:38
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        Adana'da görevi başında rahatsızlanan polis memuru yaşamını yitirdi
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        Adana'da görevi başında rahatsızlanan polis memuru Osman Akıncı hayatını kaybetti.

        Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği kadrosunda görev yapan polis memuru Osman Akıncı, görevi başında rahatsızlanarak Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Akıncı, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Akıncı'nın cenazesi Asri Mezarlık'ta yapılan törenin ardından defnedilmek üzere memleketi Mersin’in Mut ilçesine gönderildi.

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