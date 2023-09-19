Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Adana'da çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Giriş: 19.09.2023 - 17:07 Güncelleme: 19.09.2023 - 17:18
Adana'da çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Karaisalı ilçesi Tümenli Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 4 helikopter, 2 uçak 15 arazöz, 2 iş makinesi ile çok sayıda ekip sevk edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.