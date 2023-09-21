Fatma öğretmen okul ve kurum duvarlarını resimlerle süslüyor AHMET BAŞĞEN - Adana'nın Karaisalı ilçesinde görsel sanatlar öğretmenliği yapan Fatma Soydan Pınar, boş zamanlarında okul ve kurum duvarlarına resim yapıyor.

AHMET BAŞĞEN - Adana'nın Karaisalı ilçesinde görsel sanatlar öğretmenliği yapan Fatma Soydan Pınar, boş zamanlarında okul ve kurum duvarlarına resim yapıyor.

1 Nisan Yatılı Bölge Ortaokulu'nda görev yapan Pınar, duvarları gönüllü olarak resimlerle süslüyor.

Görsel Sanatlar Öğretmeni Pınar, Mustafa Kemal Atatürk, Mevlana Celaleddin Rumi, Mimar Sinan, Yunus Emre, Mehmet Akif Ersoy, Ali Kuşçu, İbn-i Sina, Aziz Sancar, Oktay Sinanoğlu gibi kişilerin portrelerinin yanı sıra kentin tarihi yerleriyle farklı figürleri de duvarlara resmediyor.

Fatma Soydan Pınar (33), AA muhabirine, 14 yaşında görsel sanatlar lisesini kazanmasıyla sanatın, hayatının odak noktası haline geldiğini söyledi.

Serüveninin Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesini kazanmasıyla devam ettiğini aktaran Pınar, duvar sanatına olan ilgisinin ise yüksek lisans sürecinde ders kapsamında yaptığı bir çalışmasının beğenilmesiyle başladığını belirtti.

Pınar, yaptığı ilk çalışmanın beğenilmesinin ardından bu işe merakının daha da arttığını ve bazı oteller ile kurumların duvarlarını da bu şekilde resimlerle süslediğini ifade etti.

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında Konya'da bir cezaevinin duvarına çocuklar için yaptığı resmin dönüm noktası olduğunu anlatan Pınar, şöyle konuştu:

"Orada yaptığım çalışmayla anladım ki mekan, yaşam, ruh hali ne olursa olsun duvara yansıyan bir renk, imge, farklı bir dünyaya, bakış açısına sebep oluyor. Bu işi gönüllü olarak gittiğim her yerde yapmaya, duvarlara dokunmaya çalışıyorum. Aslında bunu ekmeğini yediğim, yaşantımı paylaştığım yöreye, o yörenin insanlarına bir vefa borcu olarak düşünüyorum."

Pınar, 7 yıldan bu yana görev yaptığı Karaisalı ilçesinde de zaman buldukça ve gücü yettiğince birçok duvara dokunmaya çalıştığını söyledi.

İlçedeki çalışmalarına ilk olarak görev yaptığı okulun atölye duvarlarını süslemekle başladığını belirten Pınar, "Ardından derslik duvarlarına, kapı giydirmelerine okul dış cephesine kadar ilerledi. Görsellerin beğenilmesi üzerine çalışmalarım başta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, daha sonra da ilçedeki farklı kurum ve kuruluşların duvarlarına yansıdı." diye konuştu.

Pınar, Karaisalı ilçesinde bulunduğu süre zarfında okullara ve 13 farklı kurumun duvarlarına özgün çalışmalar yaptığını dile getirdi.

İlçeye yönelik yaptığı çalışmalarda kültürel değerleri, tarihi eserleri konu edindiğini ifade eden Pınar, şunları kaydetti:

"İnsanların yaptığım çalışmaların önünde fotoğraf çektirmesi, anı biriktirmesi, kendi kültürel değerine sahip çıkması bile işimin ne kadar anlamlı ve haz verici olduğunu bana hatırlatıyor. Okul bünyesinde yaptığım çalışmalarda da öğrencilerin bilgi ve birikimlerini geliştirecek, hatırda kalacak sanatçıları, yazarları, bilim insanlarını konu edinerek daha fazla birikimlerinin oluşmasına, bilginin yaygınlaşarak çoğalmasına sebep olmak istiyorum."