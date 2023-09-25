Terör örgütüne eleman temin ettiği öne sürülen sanığa 20 yıla kadar hapis istemi SATUK TOPALOĞLU - Adana'da, terör örgütü PKK/YPG'nin propagandasını yapıp 3 kızın, örgütün dağ kadrosuna katılımına aracı olduğu öne sürülen kadın sanık hakkında, 20 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

SATUK TOPALOĞLU - Adana'da, terör örgütü PKK/YPG'nin propagandasını yapıp 3 kızın, örgütün dağ kadrosuna katılımına aracı olduğu öne sürülen kadın sanık hakkında, 20 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Terör örgütü PKK/YPG adına kentte aktif faaliyet gösterdiği ve örgüte eleman temin ettiği gerekçesiyle adli kontrol tedbiri altına alınan ve yurt dışına çıkma yasağı konulan Z.A. hakkında, Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Z.A. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Toplanan bilgi ve belgeler, sanık ifade tutanağı, tanık anlatımları, bilirkişi raporları ve tutanaklara yer verilen iddianamede, Z.A'nın, terör örgütü mensuplarıyla irtibatlı ve iltisaklı olduğu belirtildi.

İddianamede, sanığın kentte örgüte eleman temini amacıyla gerçekleştirilen organizasyonlara katıldığı ve kırsalda eğitim alarak, şehre eylem için gönderilen kadın örgüt mensuplarıyla görüştüğü anlatıldı.

Sanığın, terör örgütü PKK/YPG'yi övücü konuşmalar yaptığı, örgütle irtibat ve iltisakı tespit edilen Mersin merkezli bir dernekle irtibatının bulunduğu, Karataş ilçesinde "çadırlar bölgesi" olarak tabir edilen yerde dernek üyeleri ile örgütsel toplantılar düzenlediği ifade edilen iddianamede, sanığın örgütten aldığı talimatla mevsimlik tarım işçisi kızları kandırarak örgütün dağ kadrosuna katılmaları için ikna ettiği, dernek vasıtasıyla bölgede yaşayan işçilere "kıyafet yardımı" adı altında örgütsel propaganda yaptığı kaydedildi.

İddianamede, şu bilgilere yer verildi:

"Z.A'nın, S.A, F.K. ve A.I. isimli kızları, HDP'nin Adana mitingine götürdüğü ve miting sonrası kaybolan kızların örgüte katıldıklarının tespit edildiği, Şırnak'a giderek burada örgüt üyeleriyle görüşmeler gerçekleştirdiği, örgütün gençlik yapılanması üyeleriyle çadırlar bölgesine ziyaretler düzenlediği, bölgede örgüt sempatisi oluşturmak için faaliyetler yürüttüğü, PKK/YPG terör örgütünün kadın yapılanması olan YPJ içinde 'Tuzla ve Karagöçer Mahallesi YPJ sorumlusu' olarak faaliyet yürüttüğü, örgütün hiyerarşik yapısına dahil olarak PKK/YPG içerisinde çeşitlilik, süreklilik ve yoğunluk barındıran eylemlerde bulunduğu dikkate alınarak 'silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından cezalandırılması talep olunur."

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.