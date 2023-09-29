Adana'da devlet destekli petrokimya yatırımında sona gelindi KORAY KILIÇ - Adana'da faaliyet gösteren SASA Polyester Sanayi AŞ'nin, elyaf ve polyesterin ham maddesi olan Saflaştırılmış Tereftalik Asit (PTA) üretimi için 950 milyon dolarlık yatırımla kurulumuna başladığı tesisin inşasında sona gelindi.

KORAY KILIÇ - Adana'da faaliyet gösteren SASA Polyester Sanayi AŞ'nin, elyaf ve polyesterin ham maddesi olan Saflaştırılmış Tereftalik Asit (PTA) üretimi için 950 milyon dolarlık yatırımla kurulumuna başladığı tesisin inşasında sona gelindi.

Yaklaşık 2 milyon 500 bin metrekare alana kurulu tesislerde polyester üretimi yapan SASA, Türkiye'de ilk kez kurulacak PTA tesisiyle hem istihdama hem de ülke ekonomisine katkıda bulunmayı hedefliyor.

Amerikan Invista (Koch Industries) firmasıyla gerçekleştirilen 935 milyon dolarlık lisans ve teknik hizmet, İspanyol firmasıyla yapılan mühendislik anlaşmalarıyla 2021'de ilk kazmanın vurulduğu, "proje bazlı devlet yardımı" uygulamasıyla da desteklenmesi kararlaştırılan tesisin inşaat çalışmalarında sona yaklaşıldı.

- "Türkiye'nin ithalatını tamamen engelleyecek tesisler yapıyoruz"

SASA Polyester Sanayi AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Şeker, AA muhabirine, 2015'te Sabancı Holding'den devraldıkları tesisteki üretim kapasitelerini yıllık 1,4 milyon tona kadar çıkardıklarını söyledi.

Bu rakamı daha da yukarılara çıkarmak için yeni yatırımlarının devam ettiğini anlatan Şeker, "Burada Türkiye'nin ithalatını tamamen engelleyecek tesisler yapıyoruz. Önce elyaf, poy, şişe cipsi ve tekstil cipsi tesisleri yaptık. Bunlar şu anda faaliyette. Türkiye'nin ihtiyacını karşılayacak pozisyondayız. Yeni bir elyaf ve yeni bir şişe cipsi tesisi inşaatı da 1300 çalışanla devam ediyor. Çok büyük bir engel olmazsa bu inşaatlarımızı da hızlı bir şekilde bitireceğiz." dedi.

Şeker, PTA tesisi inşaatında da çalışmaların hızla sürdüğünü dile getirdi.

PTA tesisinin kurulumunda şu anda 7 bin kişinin çalıştığını belirten Şeker, şöyle konuştu:

"Var gücümüzle çalışıyoruz. Endüstriyel tesis, apartman yapmaya benzemiyor. Bir sürü makine, kablo, boruyu bir araya getiriyorsunuz. Şu anda döşediğimiz boru, nereden baksanız Türkiye’nin etrafını çevirecek kadar oldu. Bunların bir süreci var. O yüzden 'Şu gün, bugün olur.' gibi bir şey söyleyemiyoruz. Üretime alma çalışmalarımız devam ediyor. Bununla ilgili gelişmeler de web sayfamızda ve ilgili mecralarda kamuya duyurulacak."

Şeker, SASA'da şu anda yatırımlar dahil 13 bin kişinin istihdam edildiğini, şirketin yatırımları bittiğinde ülke ekonomisine çok büyük katkı sağlayacağını söyledi.

PTA tesisinin açılmasıyla bu maddenin ithaline ihtiyaç kalmayacağını vurgulayan Şeker, şunları kaydetti:

"Bu tesisin, bugünkü fiyatlar ve piyasa koşullarıyla faaliyet gelirlerimize 200-250 milyon dolar arasında katkısı olabileceğini tahmin ediyoruz. Biz bunu tamamen Kore ve Çin'den ithal ediyoruz. En azından paramız Kore'ye, Çin'e gitmeyecek. Ülkemizin parasını dışarıya göndermemiş olacağız. Bu da ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacak. Burada çalışan 500 insan, buradan ekmek yiyecek. Şu anda inşaatında çalışan insanlar evine ekmek götürüyor. Yani ülkemizin ithal ettiği ne kadar ürün varsa, bunları bizler üretirsek, dışa bağımlılığımız, cari açığımız o kadar azalır. PTA, polyesterin ham maddesidir. Polyester, pamuğun ikamesi ve artık dünyanın her yerinde yaygın. Uzak Doğu'da, özellikle Hindistan ve Çin'de PTA tesisleri var. Ama bu tesisimizi devreye aldıktan sonra Kuzey Afrika'yı, Avrupa'yı, Hindistan'a kadar olan Asya tarafını denetimimiz altına alacağız. Rusya'ya kadar bunu üreterek biz satmayı hedefliyoruz."

- Hedef 1 milyar dolarlık ihracat

Şeker, yatırımların hizmete alınmasıyla üretim kapasitelerinin artacağını belirterek, "2022'deki ihracatımız yaklaşık 500 milyon dolardı. Muhtemelen 2025 sonunda 1 milyar dolarlık ihracata yaklaşacağız, onun için çalışmalar yapıyoruz. Amaç, ne kadar ucuza mal ederseniz Avrupa'ya o kadar iyi satabilirsiniz. Onun için de şimdi Çin'den, Kore'den mal almayı bırakırsak ve burada ham maddelerimizi üretirsek ihracat kapımız daha kolay açılır. Sanayicimiz daha iyi rekabet ederek daha iyi pazar bulur." ifadelerini kullandı.

Şeker, 2025'te Adana merkezdeki yatırımlarının biteceğini, ardından da Yumurtalık ilçesinde kurulması hedeflenen sanayi tesisindeki yatırımlara devam edeceklerini kaydetti.