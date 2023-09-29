Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Adana'nın Feke ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Giriş: 29.09.2023 - 11:34 Güncelleme: 29.09.2023 - 11:36
Adana'nın Feke ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Sülemişli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye, Feke Orman İşletme Müdürlüğüne ait 3 arazöz, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda ekip sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.