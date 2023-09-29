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        Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Adana'nın Feke ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 11:34 Güncelleme: 29.09.2023 - 11:36
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        Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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        Adana'nın Feke ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Sülemişli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye, Feke Orman İşletme Müdürlüğüne ait 3 arazöz, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda ekip sevk edildi.

        Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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