Adana'da "27. Uluslararası Karacaoğlan Aşıklar Bayramı" kutlandı
Adana'nın Feke ilçesinde "27. Uluslararası Karacaoğlan Aşıklar Bayramı" dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.
Adana'nın Feke ilçesinde "27. Uluslararası Karacaoğlan Aşıklar Bayramı" dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.
Devlet Bahçeli Stadyumu'nda gerçekleştirilen programa, Feke Kaymakamı Koray Yanıktepe, Belediye Başkanı Ahmet Sel, Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Avan katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda şiir dinletisi sunuldu, Türkiye'nin farklı şehirlerinden ve Türk dünyasından gelen aşıklar konser verdi.