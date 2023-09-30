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        Adana'da "27. Uluslararası Karacaoğlan Aşıklar Bayramı" kutlandı

        Adana'nın Feke ilçesinde "27. Uluslararası Karacaoğlan Aşıklar Bayramı" dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 10:27 Güncelleme: 30.09.2023 - 10:27
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        Adana'da "27. Uluslararası Karacaoğlan Aşıklar Bayramı" kutlandı
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        Adana'nın Feke ilçesinde "27. Uluslararası Karacaoğlan Aşıklar Bayramı" dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

        Devlet Bahçeli Stadyumu'nda gerçekleştirilen programa, Feke Kaymakamı Koray Yanıktepe, Belediye Başkanı Ahmet Sel, Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Avan katıldı.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda şiir dinletisi sunuldu, Türkiye'nin farklı şehirlerinden ve Türk dünyasından gelen aşıklar konser verdi.

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