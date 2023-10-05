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        Ankara'da Başkent Kozan Vakfı açıldı

        Ankara'nın Etimesgut ilçesinde Başkent Kozan Vakfı'nın açılışı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 17:37 Güncelleme: 05.10.2023 - 17:38
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        Ankara'da Başkent Kozan Vakfı açıldı
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        Ankara'nın Etimesgut ilçesinde Başkent Kozan Vakfı'nın açılışı yapıldı.

        Vakıf, Adana Kozanlı vatandaşların bir araya gelerek dayanışma ve kültürel etkileşimlerini arttırmayı, öğrencilere eğitim desteği sunmayı ve Kozan'ın kültürel zenginliklerini tanıtmayı amaçlıyor.

        Vakfın Başkanı Ahmet Topaloğlu, açılışta, vakfın Kozanlıları bir araya getirmeyi amaçladığını söyledi.

        Özellikle şehir dışında eğitim gören öğrencilere destek sağlamak istediklerini aktaran Topaloğlu, vakfın geçen yıl 30 öğrenciye burs imkanı sağladığını ve bu sayıyı arttırmak istediklerini ifade etti.

        Kozan Ticaret Odası Başkanı Mustafa Kandemir de vakfın Kozanlılar için büyük bir öneme sahip olduğunu anlattı.

        Konuşmaların ardından vakfın açılışı gerçekleştirildi.

        Açılış törenine Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, Feke Belediye Başkanı Ahmet Sel ile Ankara'da eğitim gören Kozanlı öğrenciler katıldı.

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