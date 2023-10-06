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        7. Uluslararası Adana Lezzet Festivali başladı

        Adana Valiliğinin ev sahipliğinde düzenlenen "7. Uluslararası Adana Lezzet Festivali" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 13:02 Güncelleme: 06.10.2023 - 13:15
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        7. Uluslararası Adana Lezzet Festivali başladı
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        Adana Valiliğinin ev sahipliğinde düzenlenen "7. Uluslararası Adana Lezzet Festivali" başladı.

        Vali Yavuz Selim Köşger, Adana Müze Kompleksi Konferans Salonu'ndaki açılış töreninde, yoğun hazırlık sürecinin ardından kentin adına, şanına, geçmişine, tarihine, kültürüne yakışır şekilde festivale hızlı bir giriş yaptıklarını söyledi.

        Festivalde 3 gün boyunca çeşitli lezzetlerin bir arada sunulacağını aktaran Köşger, "Adana'nın en güzel özelliği, harika lezzetleri çıkaran insanların bunu güler yüzle insanlara sunmaları. Her gittiğimiz yerde insanlar bize işlerini en iyi şekilde yaptıklarını ifade ederek, o konuda da iddialarını sürdürerek ama çok mütevazı biçimde, güler yüzle, hoş bir şekilde yaptıkları işi sunuyorlar. Adana'yı belki de Adana kılan, Adana'nın lezzetlerini Adana lezzeti kılan bu." diye konuştu.

        - "Adana 'Gastronomi Şehri' olmayı çoktan hak etmiş bir şehir"

        Köşger, kentin özellikle Adana kebabında standardı sağladığını belirterek, şöyle konuştu:

        "Adana'da bu standart yakalanmış, herkes bunu uyguluyor. Adana 'Gastronomi Şehri' olmayı çoktan hak etmiş bir şehir. Sadece bir müessese, dükkan, iş yeri, restoran, lokanta yapmıyor bu işi. Bütün Adana'da aynı standartta, tarifte, lezzette ve güler yüzlülükte sunum yapılıyor. O sebeple Adana'nın çoktan gelip geçmiş bu hakkını en iyi şekilde gerçekleştirmemiz ve bunu gerçekleştirmek için gayret göstermemiz lazım. Lezzet festivalleri bunun bir kilometre taşı diyelim."

        Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da her yıl bugünlerde Adana'nın güzelliklerini, yemeklerini, insanın sıcaklığını, ovasını, denizini, medeniyetini tanıtmanın kendilerini çok heyecanlandırdığını söyledi.

        Açılış konuşmalarının ardından "Cumhuriyet'in 100. yılı özel" başlığında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bahar Gürsel, "Erken Cumhuriyet döneminden menüler, davetler ve yeme-içme kültürü", araştırmacı yazar Nurettin Çelmeoğlu "Yaygıdan masaya" konulu sunumlarını gerçekleştirdi.

        Festival dolayısıyla Merkez Park'ta kebapçılar, tatlıcılar, sokak lezzetleri sokakları oluşturuldu.

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