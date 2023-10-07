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        Lezzet Festivali'nde "Adana Gastronomi Sohbetleri" paneli düzenlendi

        7. Uluslararası Adana Lezzet Festivali kapsamında şefler Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın katılımıyla "Adana Gastronomi Sohbetleri" paneli düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 17:32 Güncelleme: 07.10.2023 - 17:47
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        Lezzet Festivali'nde "Adana Gastronomi Sohbetleri" paneli düzenlendi
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        7. Uluslararası Adana Lezzet Festivali kapsamında şefler Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın katılımıyla "Adana Gastronomi Sohbetleri" paneli düzenlendi.

        Sivrioğlu ile Yalçınkaya, şef Türev Uludağ'ın moderatörlüğünde alandaki Lezzet Sahnesi'nde festivalin ziyaretçileriyle bir araya geldi.

        Adana mutfağının sadece kebaptan ibaret olmadığını belirten şef Mehmet Yalçınkaya, kentin ürün açısından bir sıkıntısı olmadığını ifade etti.

        Adana mutfağının oldukça geniş olduğunu aktaran Yalçınkaya, "Karataş ilçesinde havyar, mavi yengeç var. Buradan Japonya'ya ihracat yapılıyor. Dolayısıyla Adana'ya sadece kebap gözüyle bakmak çok yanlış. Tarım, narenciye, deniz mahsulleri gibi çok şey var. Bir daha geldiğimde Adana'nın bu balıkları, havyarı, mavi yengeciyle alakalı inşallah burada bir seminer olur. Adana'nın bu yönlerini de tanıtmamız lazım diye düşünüyorum." diye konuştu.

        Şef Somer Sivrioğlu da Türkiye'deki yerel mutfakların değerinin arttırılması gerektiğini dile getirdi.

        Programlarında bu konuya katkı sağladıklarını düşündüğünü anlatan Sivrioğlu, şunları kaydetti:

        "Biz kendi bölgemize, şehirciliğimize çok önem veren bir milletiz. Kendi şehrimiz öne çıksın istiyoruz ve bu, güzel bir şey. Ancak dünyada öne çıkmadıktan sonra bunun çok büyük bir faydası olduğunu düşünmüyorum. Son iki üç yıldır Kültür ve Turizm Bakanlığı önemli ödül uluslararası ödül kuruluşlarını getirerek, reklam kampanyalarıyla, gastronominin turizmdeki önemini anlatmalarıyla iyi bir iş yapıyorlar, çok daha iyi olması lazım. Mehmet şefin de söylediği ve benim de yüzde yüz desteklediğim Gastronomi Bakan Yardımcılığının kurulması, bu işe liyakat sahibi, endüstriden gelen ve hiç kimse tarafından tartışılmayacak birinin gelmesi bence gastronominin global açıdan ilerlemesi için çok önemli."

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