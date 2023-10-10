Adana'da yayaya ve minibüse çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Adana'da yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya, ardından minibüse çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Adana'da yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya, ardından minibüse çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Hazar Sağır (23) idaresindeki 01 ANB 667 plakalı motosiklet, Yüreğir ilçesi Karataş Bulvarı'nda yolun karşısına geçmek isteyen M.S'ye çarptı.
Kontrolünü kaybeden Sağır, daha sonra V.Y. idaresindeki 01 M 0894 plakalı minibüse arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi, motosiklet sürücüsü Sağır'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada ağır yaralanan M.S. ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sağır'ın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.