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        Adana'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2023 - 17:42 Güncelleme: 15.10.2023 - 17:51
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        Adana'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
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        Adana'nın Kozan ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

        Ö.D'nin kullandığı 26 ACN 185 plakalı otomobil ile Ş.T. idaresindeki 01 ALU 847 plakalı otomobil, Tufanpaşa Mahallesi Saimbeyli Caddesi'nde çarpıştı.

        Kazada sürücüler ile araçlarda yolcu olarak bulunan A.B, H.T, A.A, D.T. ile H.Ö. yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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