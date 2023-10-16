Aladağ'da öğretmen ve velilere kanser eğitimi verildi
Adana'nın Aladağ ilçesinde, öğretmen ve velilere kanser hakkında bilgilendirme yapıldı.
Adana'nın Aladağ ilçesinde, öğretmen ve velilere kanser hakkında bilgilendirme yapıldı.
Aladağ Devlet Hastanesi ve Toplum Sağlığı Merkezince, Sinanpaşa İlkokulu ile Aladağ İmam Hatip Ortaokulu'nda kansere karşı farkındalık eğitimi düzenlendi.
Eğitime katılan öğretmen ve velilere, prostat ve meme kanseri hakkında bilgi verildi.
Katılımcılara, hastalıkların riskleri ile alınması gereken önlemlerin anlatıldığı broşür dağıtıldı.