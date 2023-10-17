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        Aladağ'da aday öğretmenlere seminer verildi

        Aladağ'da, ilçeye bu yıl atanan aday öğretmenler için eğitim semineri düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 11:33 Güncelleme: 17.10.2023 - 11:36
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        Aladağ'da aday öğretmenlere seminer verildi
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        Aladağ'da, ilçeye bu yıl atanan aday öğretmenler için eğitim semineri düzenlendi.

        Aladağ İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen seminerde, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hülya Aslan, öğretmenlere adaylık süreci hakkında bilgi verdi.

        Seminerde öğretmenlere ilçenin tarihi, sosyal, kültürel ve ekonomik yapısı hakkında da bilgilendirme yapıldı.

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