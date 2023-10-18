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        Adana'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

        Adana'nın Saimbeyli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 21:40 Güncelleme: 18.10.2023 - 21:46
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        Adana'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
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        Adana'nın Saimbeyli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

        Saimbeyli-Tufanbeyli kara yolunda A.K. idaresindeki 34 DGY 290 plakalı otomobil, karşı yönden gelen B.Y'nin kullandığı 06 ED 7396 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada sürücüler ile araçlardaki 5 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Soruşturma sürüyor.

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