Adana'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Saimbeyli-Tufanbeyli kara yolunda A.K. idaresindeki 34 DGY 290 plakalı otomobil, karşı yönden gelen B.Y'nin kullandığı 06 ED 7396 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlardaki 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Soruşturma sürüyor.