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        Adana'da 38 besiciye güneş paneli dağıtıldı

        Adana'nın Karaisalı, Aladağ ve Saimbeyli ilçelerinde besicilik yapan 38 kişiye güneş paneli verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 11:09 Güncelleme: 23.10.2023 - 11:09
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        Adana'da 38 besiciye güneş paneli dağıtıldı
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        Adana'nın Karaisalı, Aladağ ve Saimbeyli ilçelerinde besicilik yapan 38 kişiye güneş paneli verildi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi kapsamında temin edilen paneller, müdürlükte düzenlenen törende hak sahiplerine dağıtıldı.

        Törende konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, kırsalda üretim yapan vatandaşları desteklemeye devam edeceklerini kaydetti.

        Besicilerden Yaşar Çağan da 250 küçükbaş hayvanının bulunduğunu belirterek, "Hayvanlarımızı 2 bin 500 metre rakımdaki yerlere götürüyoruz. Bu paneller kırsalda elektrik ihtiyacımızı karşılayacak." ifadesini kullandı.

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