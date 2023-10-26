Aladağ'da 100. Yıl Koşusu düzenlendi
Aladağ ilçesinde, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında 100. Yıl Koşusu gerçekleştirildi.
Aladağ ilçesinde, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında 100. Yıl Koşusu gerçekleştirildi.
Aladağ Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen koşuya 100 öğrenci katıldı.
Öğrenciler, 2 kilometrelik koşuda dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Gazi Yılancıoğlu ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ökkeş Donbaloğlu, yarışmaya katılan öğrencileri tebrik etti.
Koşuda dereceye giren öğrencilere ödülleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programında verilecek.