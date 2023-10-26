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        Pozantı'da bisiklet turu düzenlendi

        Adana'nın Pozantı ilçesinde, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında bisiklet turu yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 20:11 Güncelleme: 26.10.2023 - 20:11
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        Pozantı'da bisiklet turu düzenlendi
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        Adana'nın Pozantı ilçesinde, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında bisiklet turu yapıldı.

        Kaymakamlık ve Milli Eğitim Müdürlüğünce "100. yıla pedal çeviriyorum" sloganıyla düzenlenen etkinlik, ilçe merkezinde başladı.

        Türk bayrağı taşıyan öğrencilerin bisikletleriyle pedal çevirdiği tur, Belemedik Tabiat Parkı'nda son buldu.

        Etkinliğe, Kaymakam Fatih Karamahmut, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mehmet Nuri Dilek, İlçe Emniyet Müdürü Kahraman Özkeskin ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüdaverdi Yıldız da katıldı.

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