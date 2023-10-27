Adana'da otomobilde çıkan yangında 2'si çocuk 3 kişi yaralandı Adana'nın Kozan ilçesinde, akaryakıt istasyonundan LPG aldıktan sonra yangın çıkan otomobildeki sürücü ile yanındaki 2 yeğeni yaralandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde, akaryakıt istasyonundan LPG aldıktan sonra yangın çıkan otomobildeki sürücü ile yanındaki 2 yeğeni yaralandı.

Mustafa Özkan (40), 01 UY 285 plakalı otomobiline Kozan-Feke yolundaki bir akaryakıt istasyonundan LPG aldı.

Sürücü, yakıtın doldurulmasından sonra aracıyla hareket etti.

Bu sırada otomobilin ön bölümünden bilinmeyen nedenle dumanlar yükseldi.

Alevlerin kısa sürede otomobili sarması üzerine çevredekiler duruma müdahale edip olayı itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Araçtan, yangın anından bir süre sonra çıkabilen sürücü Mustafa Özkan ile otomobildeki yeğenleri Berat (9) ve Ziya Can Özkan (10) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ndeki müdahalelerinin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Öte yandan, araçtaki 2 koyundan biri yangında telef oldu, diğeri de yaralandı.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.