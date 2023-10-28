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        Cumhuriyet'in 100. yılı kutlanıyor

        Adana, Mersin ve Hatay'ın ilçelerinde Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında çelenk sunma töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 16:47 Güncelleme: 28.10.2023 - 16:47
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        Cumhuriyet'in 100. yılı kutlanıyor
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        Adana, Mersin ve Hatay'ın ilçelerinde Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında çelenk sunma töreni düzenlendi.

        Aladağ ilçesinde düzenlenen törende, Kaymakam Hasan Ali Kurt, Belediye Başkanı Mustafa Akgedik, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Kaymakam Kurt, daha sonra makamında tebrikleri kabul etti.

        - Mersin

        Gülnar ilçesinde, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla tören yapıldı.

        Hükümet Konağı önündeki törende, Kaymakam Yusuf Ziya Yaktı ve Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Programda, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

        - Hatay

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında tören düzenlendi.

        Kaymakam Ümit Altay ve Dörtyol Belediye Başkan Fadıl Kesin'in, Atatürk Anıtı'na çelenk sunmalarının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Tören, Kaymakam Altay'ın anıt şeref defterini imzalamasının ardından sona erdi.

        Altınözü ilçesinde Tacettin Sürmeli Parkı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Törene, Altınözü Kaymakamı Mehmet Sert, İlçe Garnizon Komutanı Üsteğmen Nuh Koçyiğit, Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        İskenderun ilçesinde de düzenlenen törende, Kaymakam Murat Sefa Demiryürek, 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hakan Tutucu ve İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona buldu.

        Samandağ ilçesinde de Kaymakam Emre Dündar ve Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, ardından saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okundu.​​​​​​​

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